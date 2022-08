Manchester City Vom Hattrick beflügelt: Erling Haaland "droht" seinem Vater

Erling Haaland (22) avancierte durch seinen Dreierpack gegen Crystal Palace (4:2) abermals zum Man of the Match. Der Stürmer von Man City will seine starke Form so lange wie möglich halten und seinen Vater im Familien-Wettstreit überholen.

Papa Alf-Inge (49) spielte in seiner aktiven Karriere selbst zehn Jahre in der Premier League, unter anderem für Leeds United und Manchester City. Dabei gelangen dem Norweger insgesamt 18 Treffer. Ein Wert, den Sohn Erling in den kommenden Wochen und Monaten in den Schatten stellen möchte.

"Er wird wahrscheinlich sagen, dass er mehr Tore in der Premiere League hat als ich!", sagte der Angreifer nach der Begegnung gegen Palace in Bezug auf seinen Vater und drohte: "Also werde ich dem nachjagen."