Pep Guardiola umgarnt Kyle Walker, um Bayern-Wechsel zu verhindern

Am Wochenende verdeutlichte Pep Guardiola (52) auf einer Pressekonferenz, dass er Kyle Walker (33) nicht abgeben will. Wenige Stunden später versuchte der Trainer seinen Spieler bei einem Abendessen auch persönlich von einem Verbleib zu überzeugen.

Die Citizens haben im Werben um Walker große Konkurrenz, der FC Bayern arbeitet bereits seit Juli an der Verpflichtung des Engländers. Medienberichten zufolge soll sich der 33-Jährige bereits mit den Münchner auf die Vertragsdetails geeinigt haben.

Manchester City gibt trotzdem nicht auf, der englische Meister hat dem englischen Nationalspieler einen neuen Vertrag offeriert. Seit seinem 53-Millionen-Wechsel im Jahr 2017 ist Walker bei den Citizens gesetzt.

Pep schwärmt von Walker

Vor allem Trainer Guardiola ist von seinem Schützling überzeugt, auf der Pressekonferenz schwärmte er von Walker und Silva: "Sie sind so wichtig für uns". Für einen Verbleib will City an seine Grenzen gehen: "Wir wollen sie hier behalten und werden alles dafür tun."

Nach dem Abendessen in Manchester verabschiedeten sich der Spieler und Trainer mit einer Umarmung, Walker wäre nicht der erste Spieler der sich nach einem Pep-Talk für einen Verbleib entscheidet. Zuletzt musste der Starcoach allerdings Ilkay Gündogan (32, Wechsel zum FC Barcelona) ziehen lassen..

