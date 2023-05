Warum Pep Guardiola den Vergleich zwischen Erling Haaland und Lionel Messi scheut

In England und gar auf europäischer Ebene sind keine Rekorde vor Erling Haaland sicher. Die norwegische Naturgewalt erzielte beim 3:0 am Mittwoch gegen West Ham United ihr 35. Tor in der Premier League im 33. Spiel – das war zuvor noch keinem Spieler gelungen. Während einer Medienrunde wurde zuvor ein Vergleich mit Lionel Messi angestellt.

"Wenn er keine Tore schießt, werden die Leute sagen, dass er in einer schlechten Situation ist, aber er kann sich noch sehr verbessern. Wir haben darüber gesprochen. Ich spreche über das Spiel an sich, aber er ist wettbewerbsorientiert und von seiner Mentalität her positiv, er will Rekorde aufstellen. Er hat ein unglaubliches Selbstvertrauen, das nicht arrogant ist", reagierte Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, zunächst.

Dann ging er an den Vergleich mit Messi ran, den Guardiola einst beim FC Barcelona selbst trainierte. "Man kann niemanden mit Messi vergleichen, das wird Erling auch nicht helfen", so die Meinung des katalanischen Übungsleiters. "In Bezug auf Tore und Mentalität ja, aber Messi hat das in den letzten zehn bis 15 Jahren jede Saison geschafft."