Manchester City : Was Pep Guardiola am ManCity-Sieg gegen Dortmund kritisiert

In den letzten Woche marschierte Manchester City ungehindert durch die Premier League. Gegen Borussia Dortmund spürten die Citizens endlich wieder Widerstand. Ein erleichterter Pep Guardiola war nach dem 2:1-Sieg aber nicht mit allem, was seine Mannschaft tat, zufrieden.

Pep Guardiola war trotz des Siegs im Viertelfinalhinspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund nicht vollends zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

"In der ersten Hälfte waren wir mit dem Ball nicht clever, oder im Passspiel. Das Aufbauspiel war nicht gut heute. Das ist normal", konstatierte der Teammanager von Manchester City, und schob ein Lob für den BVB hinterher. "Der Gegner war stark, mit Qualität vorne drin."

Das Ergebnis hätte in Person von Phil Foden, der in Durchgang zwei einige hochkarätige Chancen vergab, nach oben korrigiert werden können. "Es ist besser zu gewinnen als Unentschieden zu spielen", stellte Guardiola fest. "Also ja, ich bin erleichtert."