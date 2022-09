Manchester City Wegen Erling Haaland: Guardiola spricht eine Warnung aus

"Ich verstehe, dass alle über Erling sprechen, aber ich habe drei, vier, fünf neue Spieler und es ist wichtig, dass sie sich alle integrieren", sagte der Cheftrainer von Manchester City im Vorfeld der Champions-League-Partie beim FC Sevilla (Dienstag, 21:00 Uhr).

Erling Haaland hat in der Premier League nach sechs Spielen bereits zehn Tore erzielt, im Schnitt trifft er in Englands Eliteklasse alle 49 Minuten! Die Fans von Manchester City hoffen, dass der ehemalige Dortmunder auch in der Königsklasse wie am Fließband treffen wird.