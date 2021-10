Manchester City : Wegen Guardiola-Nachfolge? Brendan Rodgers will nicht mit Manchester United sprechen

Bei Manchester United könnte demnächst der Trainerposten vakant werden. Brendan Rodgers wird als einer der Kandidaten auf die mögliche Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer gehandelt. Interesse an diesem Posten hat Rodgers aber offenbar nicht. Vielmehr soll er sich auf das Erbe von Pep Guardiola bei Manchester City vorbereiten.

Brendan Rodgers leistet seit seinem Amtsantritt bei Leicester City im Februar 2019 hervorragende Arbeit. Mit den Foxes holte er in der Vorsaison den englischen Pokal und zog außerdem zum zweiten Mal in Folge in die Europa League ein. Das macht Rodgers natürlich auch für andere Vereine interessant.

Der Nordire gilt als einer der Aspiranten auf den womöglich bald vakant werdenden Trainerposten bei Manchester United. Wie das Portal CaughtOffside berichtet, signalisiert Rodgers allerdings keinerlei Interesse daran, dem in der Kritik stehenden Ole Gunnar Solskjaer beim englischen Rekordmeister nachzufolgen.