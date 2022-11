Pep Guardiola: "Spanische Teams werden stÃ¤rker zurÃ¼ckkommen"

Zum ersten Mal seit der Saison 2003/2004 hat es mit Real Madrid nur ein spanischer Klub in das Achtelfinale der Champions League geschafft. Die heimische Presse ging dementsprechend hart mit den ausgeschiedenen Teams ins Gericht. Pep Guardiola (51) sprach hingegen von einer Momentaufnahme.

"In den letzten 20 bis 25 Jahren waren die Teams, die Europa dominiert haben, Spanier", hielt der Katalane im Gespräch mit Mundo Deportivo zunächst fest. "Barcelona, Madrid, Atletico, Sevilla, Valencia waren in dieser Zeit immer da. Ein Jahr haben sie sich nicht qualifiziert, das ist Fußball."

Während es für den FC Barcelona und den FC Sevilla als Gruppendritte zumindest noch für die Europa League reichte, schied Atletico Madrid als Tabellenletzter gänzlich aus dem internationalen Wettbewerb aus. Für Pep Guardiola ist das diesjährige Abschneiden der spanischen Vereine kein Grund, alles schlechtzureden.

"Sie sind keine Versager. Sie haben es versucht und nächstes Jahr werden sie stärker zurückkommen", prophezeite der Coach von Manchester City, der an die hohen Anforderungen in der Königsklasse erinnerte. "In kürzester Zeit wird einem viel abverlangt. Wenn sie ein- oder zweimal falsch liegen, können sie KO gehen."