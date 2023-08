80-Millionen-Transfer zu Manchester City ausgebremst

Manchester City hat sich in den letzten Wochen sehr um Lucas Paqueta (25) von West Ham United bemüht. Ein möglicher Skandal könnte den Transfer kurzfristig aber noch einmal platzen lassen.

Wie unter anderem die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, ermittelt der englische Verband derzeit gegen Paqueta wegen ungewöhnlicher Wetten, die im Zusammenhang mit dem Mittelfeldspieler platziert wurden.

Im Fokus der Ermittlungen steht diesbezüglich das Premier-League-Spiel zwischen West Ham United und Aston Villa. Paqueta holte sich damals in der 70. Spielminute völlig grundlos die Gelbe Karte ab, indem er einen Gegenspieler an der Mittellinie übermäßig hart foulte.

Noch am selben Tag bekam Paquetas Landsmann Luiz Henrique (22) im Duell zwischen Betis Sevilla und dem FC Villarreal (1:1) die Gelbe Karte gezeigt. In Brasilien, der Heimat der beiden Fußballer, tippten ungewöhnlich viele Wetter darauf, dass diese beiden Profis an genau diesem Tag eine Gelbe Karte kassieren.