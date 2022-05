Manchester City "Wir sind Legenden": Pep Guardiola vergießt Freudentränen

Während die Bayern ihre zehnte Meisterschaft in Folge relativ gelassen zelebrierten, brachen bei Man City alle Dämme nach dem vierten Meistertitel in fünf Jahren. Der Coach der Skyblues war aufgrund der kaum zu überbietenden Dramatik mit den Nerven am Ende.

Kevin Richau

App laden

Foto: / Getty Images Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt

Aston Villa lieferte City in Manchester einen spannenden Fight. Das Team des früheren Liverpoolers Steven Gerrard ging kurz vor dem Pausenpfiff in Führung und erhöhte in der 69. Minute sogar auf 2:0. Pep Guardiola bewies mit der Einwechslung von Ilkay Gündogan schließlich ein glückliches Händchen. Der deutsche Nationalspieler schürte einen Doppelpack in der Schlussphase und drehte die Partie mithilfe von Rodri, der das zwischenzeitliche 2:2 markierte, die Partie. Als nach 94 fesselnden Minuten der erlösende Schlusspfiff ertönte, war Man City erneut englischer Meister. Guardiola ließ seinen Tränen freien Lauf und hielt sich danach mit Superlativen für sein Team nicht zurück.

Manchester City ManCity zum achten Mal englischer Meister

"Wir sind Legenden. Wenn sie die Premier League in diesem Land in fünf Spielzeiten viermal gewinnen, dann deshalb, weil diese Jungs so besonders sind." Der Katalane prognostizierte folgerichtig: "Wir werden in Erinnerung bleiben."