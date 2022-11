Zlatan Ibrahimovic warnt Haaland vor Guardiola

Erling Haaland ist phänomenal in seine neue Herausforderung bei Manchester City gestartet. Zlatan Ibrahimovic zweifelt jedoch in Häppchen daran, dass Pep Guardiola den Sommerneuzugang auf ein neues Level heben kann.

Ibrahimovic weiß wovon er spricht, schließlich arbeitete er beim FC Barcelona einst mit Guardiola zusammen. Ibrahimovic ist also der Meinung, dass sich Haaland seinem neuen Trainer unterordnen muss. Ob das in den nächsten Jahren gelingt, bleibt abzuwarten.

Zlatan Ibrahimovic setzt in Zweifel, ob Pep Guardiola zur Weiterentwicklung von Erling Haaland beitragen kann. Der Fußballsaurier des AC Mailand bringt sogar mögliche Probleme zwischen den beiden ins Spiel.

Als großer Haaland-Fan outet sich Ibrahimovic schon mal: "Ich mag ihn sehr, er ist ein sehr intelligenter Spieler, der keine Dinge tut, die nicht in seiner Reichweite liegen. Er erinnert mich an Spieler wie Inzaghi, Trezeguet und Vieri. In der Tat ist er eine neue Version der drei."

Nach seinem 60-Millionen-Wechsel von Borussia Dortmund nach Manchester legte Haaland einen fulminanten Start hin und stellte schon nach einigen Wochen eine Bestmarke nach der anderen auf. Aktuell kommt er auf 22 Tore in 16 Pflichtspielen.

Verwendete Quellen: Canal+