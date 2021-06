Manchester City : Zum Abschied: Kun Agüero macht Mitarbeiter von Manchester City froh

Mit Kun Agüero verlässt eine wahre ManCity-Ikone den Klub. Der Argentinier wechselt zum FC Barcelona, um an der Seite seines Freundes Lionel Messi die spanische Liga aufzumischen. Damit er auch wirklich in bester Erinnerung bleibt, verteilte er großzügige Präsente an den Staff der Citizens.