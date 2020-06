Manchester United : Manchester statt London: Wird Willian ein Red Devil?

Tottenham, Arsenal, Paris Saint-Germain: Willian (31) vom FC Chelsea hat bereits das Interesse einiger Top-Klubs auf sich gezogen. Nun gesellt sich auch Manchester United hinzu.

Gemäß FRANCE FOOTBALL sind die Red Devils ebenfalls an einer Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers interessiert. Was den Routinier neben seiner sportlichen Klasse so begehrt macht: Sein Vertrag läuft aus, er ist ablösefrei zu haben.

Chelsea bietet Willian zwar eine Vertragsverlängerung, aber nicht über drei Jahre wie vom Spieler gewünscht. United scheint sich mit einem langfristigen Vertrag anfreunden zu können.