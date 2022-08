Premier League 130 Millionen! Manchester United gibt Rekordangebot für Joao Felix ab

Der Transfersommer biegt auf die Zielgerade ein, und nimmt vor allem bei Manchester United immer groteskere Züge an. In Spanien ist von einem Angebot in Höhe von 130 Millionen Euro für Joao Felix zu lesen.

Joao Felix will bei Atletico Madrid endlich durchstarten

Felix war 2019 für fast 130 Millionen Euro von Benfica nach Madrid gewechselt, konnte den sehr hohen Ansprüchen allerdings nur in Ansätzen gerecht werden. Der Sieger der Nations League 2019 soll trotz allem sehr glücklich in Madrid sein und brennt darauf, endlich der Highlightspieler zu werden, den sich Atletico verspricht.

In der Öffentlichkeit haben die Atletico-Verantwortlichen stets in den höchsten Tönen über Felix gesprochen. Zum Beispiel Sportdirektor Andrea Berta: "Heute kann ich mit Gewissheit sagen, dass Joao Felix das sein wird, was er sein will. Er hat außergewöhnliches Talent, er ist gereift, er hat das Glück, eine ausgeglichene Familie hinter sich zu haben, die ihm bei seiner Entwicklung geholfen hat."