170 Millionen Euro! Mega-Vertrag von Cristiano Ronaldo enthüllt

Cristiano Ronaldo spielt seit Anfang 2023 in Saudi-Arabien - Foto: / Getty Images

Cristiano Ronaldo weckte in seiner Fußballkarriere nicht nur das Interesse zahlloser Topklubs. Seine enorme Popularität bescherte ihm zudem mehrere lukrative Werbedeals. Die nun enthüllten Details zu seinem Vertragsverhältnis mit dem US-Riesen Nike verdeutlichen dies.

Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in Erfahrung brachte, kassiert Ronaldo für seinen Zehnjahresvertrag mit Nike insgesamt 170 Millionen Euro. Der Kontrakt mit dem Sportartikelhersteller wurde schon 2016 unterschrieben und enthält neben der garantierten Jahressumme einige zusätzliche Anreize.

So erhält Cristiano Ronaldo beispielsweise für jede globale Auszeichnung noch einmal etwas mehr als vier Millionen obendrauf. In den Jahren 2016 und 2017, als CR7 unter anderem jeweils zum Weltfußballer und zu Europas Fußballer des Jahres ernannt wurde, flossen dadurch pro Saison 21 Millionen Euro an Boni auf das Konto des Angreifers.