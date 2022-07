Premier League 300 Millionen! Cristiano Ronaldo erreicht absurdes Angebot aus Saudi-Arabien



Andre Oechsner

Cristiano Ronaldo will Manchester United unbedingt verlassen, in der kommenden Saison Champions League spielen. Das dürfte aber allein daran scheitern, dass sich kaum ein Klub in Europa den Superstar leisten kann. In Saudi-Arabien aber offenbar schon. App laden

Foto: / Getty Images

Cristiano Ronaldo liegt offenbar ein völlig groteskes Angebot vor. Nach Informationen von TVI und CNN Portuguesa, die von der spanischen Sportzeitung AS aufgegriffen und bestätigt werden, möchte sich ein nicht genannter Klub aus Saudi-Arabien dem Superstar annehmen. Und zwar zu Konditionen, welche die Fußballwelt bislang nicht gesehen hat. Den Berichten zufolge bietet der unbekannte Verein für ein zweijähriges Ronaldo-Engagement irrwitzige 300 Millionen Euro. Es ist zweifelsohne das lukrativste Angebot der Fußballgeschichte.

Das Paket würde sich wie folgt aufteilen: An Ronaldos Klub Manchester United würden 30 Millionen Euro Ablöse fließen. Von der übrigen Summe würden 250 Millionen in Ronaldos Salär investiert werden, also 125 Millionen Gehalt pro Saison. Die übriggebliebenen 20 Millionen dürften sich die involvierten Vermittler aufteilen.

Cristiano Ronaldo möchte weiterhin in Europa spielen Ob Ronaldo dieses Angebot annehmen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Der 37-Jährige plant laut AS mindestens noch eine Saison bei einem europäischen Spitzenklub zu spielen. In Vorbereitung auf die kommende Winterweltmeisterschaft in Katar hofft Ronaldo weiterhin darauf, dass einer der europäischen Elitevereine anbeißt.