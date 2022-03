Manchester United : 300.000 Euro! Cristiano Ronaldo fährt in brandneuem Superflitzer vor

Da staunten die Schaulustigen am Trainingsgelände von Manchester United in Carrington am Montag nicht schlecht. Cristiano Ronaldo fuhr sichtlich gut gelaunt in seinem Aston Martin DBS Superleggera Cabriolet vor, das neu rund 300.000 Euro kostet.

Ronaldos jüngste Fuhrparkerweiterung verfügt über einen 5,2-Liter-V12-Motor mit Doppelturboaufladung und leistet atemberaubende 715 PS. In 3,4 Sekunden sind 100 km/h erreicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt gar bei 211 km/h.

Mehr zum Thema