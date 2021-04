Manchester United : Manchester United winkt warmer Millionen-Regen

Manchester United winkt ein warmer Geldregen für Jesse Lingard. Die Red Devils verlangen für ihren derzeit an West Ham United verliehenen Offensivakteur laut DAILY MIRROR umgerechnet knapp 35 Millionen Euro Ablöse. Das wäre ein grandioser Erlös für das aussortierte Eigengewächs.

Lingard wurde im Januar auf Leihbasis an die Hammers abgegeben. In London lebt der 28-Jährige auf. In bisher wettbewerbsübergreifend acht Partien kommt Lingard auf zehn Torbeteiligungen (sechs Tore, vier Vorlagen).

Bei Manchester United spielte Lingard unter Ole Gunnar Solskjaer keine Rolle. Sein Anschlussvertrag im Old Trafford ist noch bis 2022 datiert.

Bei West Ham United würde David Moyes nur allzu gerne über das Leihende am 30. Juni 2021 hinaus mit Lingard zusammenarbeiten. "Wir werden alles tun, um ihn zu verpflichten, er ist einfach fantastisch", erklärte der schottische Teammanager.