50-Millionen-Klausel: Manchester United und Chelsea schauen aufs neue Brasilien-Toptalent

Darauf wird der Traditionsverein aus Rio de Janeiro in den Verhandlungen, die früher oder später über einen möglichen Wechsel nach Europa anstehen, stets verweisen. Lorran darf sich in den kommenden Monaten zudem auf der große Weltbühne präsentieren.

Lorran bald bei der U17-WM – Agentur legt Europa-Wechsel nahe

Lorran wird im November mit der brasilianischen Auswahl an der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien teilnehmen. Die Selecao geht dort als Titelverteidiger an den Start. Brasilien bekommt es in der Gruppenphase zunächst mit dem Iran, Neukaledonien und England zu tun.

Ein Indiz, dass Lorran schon bald nach Europa übersiedeln könnte, ist die Auswahl seiner neuen Berateragentur. Der Youngster soll sich kürzlich Roc Nation Sports Brazil angeschlossen haben. Das Management vertritt bereits Vinicius Junior, Gabriel Martinelli und Endrick.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano