70 Millionen Euro: Manchester United plant "Schock-Angebot" für Barça-Ass

Manchester United ist unter Erik ten Hag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Rekordmeister gewann jüngst mit dem Ligapokal den ersten Titel seit 2016. Im neuen Jahr wollen die Red Devils richtig angreifen. Mit einem Neuzugang vom FC Barcelona?

Zur neuen Saison haben die Verantwortlichen des Rekordmeisters unter anderem die Mittelstürmerposition als verbesserungswürdig ausgemacht. Laut der Boulevardzeitung The Sun steht aber auch die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers auf der Agenda.

Manchester United verpflichtete im vergangenen Sommer merhere Hochkaräter für mehr als 200 Millionen Euro. Linksverteidiger Tyrell Malacia kam von Feyenoord Rotterdam, Innenverteidiger Lisandro Martinez und Stürmer Antony von Ajax Amsterdam. Casemiro wechselte von Real Madrid auf die Insel, Mittelfeldregisseur Christian Eriksen heuerte ablösefrei im Old Trafford an.

Bietet United 70 Millionen Euro Ablöse für Andreas Christensen?

Christensen sieht seine Zukunft laut Mundo Deportivo langfristig in Barcelona. Auch die Katalanen wollen den Dänen eigentlich nicht abgeben. Laut The Sun könnte eine Offerte von Manchester United in Höhe von 70 Millionen Euro aber zum Umdenken im Camp Nou führen.

Barça ist nach vielen finanziellen Harakiri-Jahren unter Ex-Boss Josep Maria Bartomeu zum Sparen gezwungen. Präsident Joan Laporta muss die Kosten des Vereins um fast 200 Millionen Euro senken, damit die bereits ausgehandelten, neuen Verträge von Gavi, Ronald Araujo und Alejandro Balde bei der Primera Division registriert und externe Neuzugänge verpflichtet werden können.

