Manchester United Bis zu 115 Mio. Budget: Erik ten Hag darf im Winter erneut auf Shoppingstour

Manchester United hat sich nach einem katastrophalen Saisonstart wieder berappelt. Völlig zufrieden sind die Verantwortlichen aber noch längst nicht. Aus diesem Grund darf Erik ten Hag (52) im Winter noch einmal auf Shopping-Tour gehen.

Wie die Tageszeitung The Sun in Erfahrung gebracht, erhält der Niederländer zusätzliche 80 Millionen Euro für das Transferfenster im kommenden Januar. Am liebsten würde er dieses Geld nutzen, um Landsmann Frenkie de Jong (25) endlich vom FC Barcelona loszueisen.

In diesem Sommer weigerte sich der Mittelfeldmann noch gegen einen Verkauf. Bei Barça ist er aktuell allerdings häufig nur Ergänzungsspieler. Ob es im Winter zum Transfer im zweiten Anlauf kommen wird, bleibt abzuwarten.

Das Januar-Transferbudget für Erik ten Hag könnte sich der Zeitung zufolge auf umgerechnet 115 Millionen Euro erhöhen, sollte der wechselwillige Cristiano Ronaldo (37) im Winter von der Gehaltsliste gestrichen werden. CR7 will ohnehin bei einem Verein anheuern, der in der Champions League spielt. Der fünffache Weltfußballer ist mit knapp 30 Millionen Euro Jahresgage Topverdiener beim Rekordmeister.