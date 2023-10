85 Millionen: Manchester United wählt Ersatz für Harry Maguire aus

Manchester United hat mehrere Kandidaten

Das würde Guehi zum drittteuersten Innenverteidiger der Geschichte machen. Noch teurer kamen nur ausgerechnet Maguire bei seinem Wechsel zu United (87 Mio. Euro), und Josko Gvardiol, der vor Kurzem für 90 Millionen Euro zu Manchester City transferiert wurde.

Guehi ist allerdings nicht der einzige Kandidat, der mit einem Wechsel in den roten Bezirk Manchesters in Verbindung gebracht wird. In den vergangenen Wochen gab es außerdem Gerüchte über ein Interesse an Jean-Clair Todibo (23, OGC Nizza) und Edmond Tapsoba (24, Bayer Leverkusen).

