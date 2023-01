Alejandro Garnacho: Rekord-Vertrag bei Manchester United?

Manchester United will langfristig mit Alejandro Garnacho zusammenarbeiten. Die Verantwortlichen der Red Devils sind offenbar so von dem argentinischen Youngster überzeugt, dass sie ihm einen noch nie dagewesenen Vertrag anbieten.

Nach Informationen des Mirror soll Garnacho für acht Jahre (!) beim englischen Rekordmeister unterzeichnen. Eine so lange Vertragsdauer hat Manchester United bisher noch keinem Spieler in seiner Vereinsgeschichte angeboten.

Um Garnacho, der von Real Madrid und Juventus Turin umworben werden soll, zu halten, soll Manchester United sogar dazu bereit sein, eine Ausstiegsklausel ins Vertragswerk zu integrieren. Das wäre ebenfalls ein Novum im Old Trafford.

Garnacho kam von Atletico Madrid

Garnacho stammt aus der Jugendabteilung von Atletico Madrid, 2020 wechselte er in den Nachwuchs von United. Unter Erik ten Hag schaffte der junge Offensivspieler in den vergangenen Monaten seinen Durchbruch. Er ist mittlerweile Joker-Option Nummer eins in der Offensivabteilung.