Manchester United bietet Alejandro Garnacho fette Gehaltserhöhung - FC Bayern mit Interesse?

Alejandro Garnacho steht bei Manchester United bis 2024 unter Vertrag. Noch. Das Supertalent soll verlängern und in diesem Zusammenhang eine kräftige Gehaltserhöhung erhalten. Gefährdet der FC Bayern diesen Plan?

Alejandro Garnacho ist aktuell der Geringverdiener von Manchester United. "Nur" 7.000 Pfund pro Woche, umgerechnet knapp 400.000 Euro pro Jahr, kassiert der argentinische Jugendnationalspieler.

Das Arbeitspapier des gebürtigen Madrilenen endet 2024, kann aber per Option bis 2025 verlängert werden. Der Rekordmeister will sein Supertalent, das 2020 aus dem Nachwuchs von Atletico Madrid kam, langfristig binden.

United arbeitet an einer Vertragsverlängerung mit dem 18-Jährigen, der in wettbewerbsübergreifend 25 Spielen drei Tore und fünf Vorlagen bei den Profis lieferte. Zahlen, die auch Real Madrid haben hellhörig werden lassen. Medienberichten zufolge sind die Königlichen an einer Verpflichtung Garnachos interessiert.