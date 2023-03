"Alejandro Garnacho wird sicher einer der weltbesten Spieler"

"Er wird mit Sicherheit einer der besten Spieler der Welt sein", so der brasilianische Nationalspieler über seinen Mitspieler nach dem 3:1 über West Ham United im FA Cup. "Jetzt hat er getroffen und gut gespielt, so muss er weitermachen."

Auch dank Garnacho blieb Manchester United in der Erfolgsspur. In der Premier League belegt der Rekordmeister nach mageren Jahren den dritten Tabellenplatz, in der Europa League schaltete man den FC Barcelona in der Zwischenrunde aus.

Im Ligapokal-Finale gewannen die Red Devils vor knapp einer Woche gegen Newcastle United und holten die erste Trophäe 2017 ins Vereinsregal. Im FA Cup steht United nach dem Sieg über West Ham im Viertelfinale.