Manchester United : Alle feiern Rekordmann Cristiano Ronaldo: "Große Wirkung auf alle"

Manchester United revanchierte sich am Mittwochabend gegen den FC Villarreal für die Europa-League-Finalniederlage in der Vorsaison. Gesprächsthema war im Anschluss mal wieder Cristiano Ronaldo, der Ole Gunnar Solskjaer übermannt.

"Wenn man Cristiano auf dem Platz hat, hat man immer eine Chance", frohlockte Ole Gunnar Solskjaer, bei Manchester United für die Trainerarbeit zuständig, im Anschluss an die Partie. "Er ist so gut vor dem Tor und hat eine große Wirkung auf alle - die Zuschauer, die Spieler, den ganzen Verein."

Die Gelbe Karte war Cristiano Ronaldo am Ende egal. Nachdem der Superstar in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen den FC Villarreal traf, präsentierte er den tobenden Fans seinen gestählten Oberkörper.

Für Ronaldo war es ein ganz besonderes Tor. Als klar war, dass er bei der Wiederauflage des Europa-League-Finales der Vorsaison auflaufen wird, stieß er Iker Casillas mit 178 Einsätzen in der Champions League vom Thron der Spieler, die in der Königsklasse am häufigsten aufgelaufen sind.