Manchester United : Reaktion auf Debakel: Cristiano Ronaldo meldet sich zu Wort

Die Erleichterung nach dem 3:0-Sieg bei den Tottenham Hotspur war den Spielern und Verantwortlichen von Manchester United nach dem Schlusspfiff deutlich anzumerken. Der Superstar der Red Devils berichtete anschließend über die Last der zurückliegenden Tage.

Der Portugiese erzielte den Führungstreffer in der 39. Minute selbst und legte das 2:0 für seinen Sturmkollegen Edison Cavani auf. Ronaldo zieht auch aufgrund seiner Performance ein positives Resümee: "Wir spielten gut. Mein Job ist es, dem Team mit meiner Erfahrung, meinen Toren, meinen Vorlagen zu helfen und das tat ich heute – ich bin sehr dankbar dafür."

Nach den letzten Niederlagen gegen Leicester City und den FC Liverpool wuchs die Kritik an Coach Ole Gunnar Solskjar immer weiter an. Doch nicht nur an ihm, wie Ronaldo signalisierte.

"Es war nicht nur der Trainer, auf den viele Menschen verwiesen, es waren auch wir Spieler. Ich glaube, dass alles aus einem Grund passiert und wir müssen an diesem Nachmittag happy sein", so CR7.