Maguire-Ersatz: Manchester United nimmt Ex-Schalker und Bundesliga-Star ins Visier

Manchester United plant offenbar Harry Maguire kurz- oder langfristig zu ersetzen. Dabei scheinen die Red Devils sich auch in der Bundesliga umzuschauen. Zudem befindet sich ein Ex-Schalker auf dem Radar der Engländer.

Noch steht Harry Maguire bei Manchester United unter Vertrag. Das Arbeitspapier des Innenverteidigers läuft noch bis 2025. Erik Ten Hag scheint aber kein großer Fan des Engländers zu sein, weshalb Maguire seit längerem lediglich Innenverteidiger Nummer 4 ist hinter Raphael Varane, Lisandro Martinez und Viktor Lindelöf. Mit dem Schweden will man zudem verlängern.

United hat wohl vier Kandidaten im Auge

Im vergangenen Sommer scheiterte ein Transfer Maguires zu West Ham United, seitdem stehen lediglich vier Kurzeinsätze für den 30-Jährigen zu Buche. Gut möglich, dass er den Verein im Winter verlassen wird. Daher schaut sich United wohl bereits nach einem Ersatz um.

Jean-Clair Todibo und Edmond Tapsoba im Visier

So berichtet Transferexperte Fabrizio Romano, dass die Verantwortlichen der Red Devils bereits mehrere Verteidiger im Auge haben. Darunter der Ex-Schalker Jean-Clair Todibo von OGC Nizza und Leverkusen-Profi Edmond Tapsoba. Todibo spielte in seiner Karriere unteranderem beim FC Barcelona, von wo er 2020 für ein halbes Jahr an Schalke ausgeliehen worden war.