Manchester United Also doch: Cristiano Ronaldo teilt Wechselwunsch mit – Deal mit Chelsea in Sichtweite?

In diesem Sommer hielten sich die Transfergerüchte um Cristiano Ronaldo hartnäckig. Sowohl Manchester United als auch der Spieler selbst schienen jedoch an der weiteren Zusammenarbeit interessiert zu sein. CR7 hat aber wohl andere Pläne.

Der Portugiese will seine Star-Qualitäten in der kommenden Saison unbedingt erneut in der Champions League zur Schau stellen. Da United die Qualifikation für die Königsklasse verpasst hat, bat Ronaldo nach Informationen der Times um seine Freigabe.

Sobald ein Klub über genügend Renommee verfügt und ein ansprechendes Angebot abgibt, will der Angreifer dem Old Trafford nach nur einem Jahr wieder den Rücken kehren. Als potenzielle Abnehmer wurden zuletzt Chelsea und der FC Bayern gehandelt.