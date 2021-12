Manchester United : Florian Wirtz und Co.: Ralf Rangnick nimmt vier deutsche Supertalente ins Visier

Seine Wunschliste wird, wenig überraschend, von Florian Wirtz angeführt. Der 18-Jährige wird von fast allen europäischen Topvereinen beobachtet und gilt als einer der vielversprechendsten Mittelfeldspieler Deutschlands.

Wirtz neigt aktuell eher zu einem Verbleib bei seinem jetzigen Klub, Bayer 04 Leverkusen, um seine Entwicklung in Ruhe voranzutreiben. Ralf Rangnick will laut der englischen Zeitung The Sun im Sommer dennoch mit einem Angebot über 70 Millionen Euro an den Werksklub herantreten.