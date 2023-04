Anthony Elanga schiebt Frust - Supertalent kündigt Gespräche mit Manchester United an

Seine aktuelle Situation beim englischen Rekordmeister sei "natürlich frustrierend", berichtet Elanga im Gespräch mit der schwedischen Zeitung Expressen. "Ich will spielen. Als Fußballer will man nicht auf der Bank sitzen."

Stammspieler unter Rangnick, Bandrücker unter ten Hag

Elanga hat für Manchester United bisher 53 Pflichtspiele absolviert, den Großteil in der vergangenen Saison, nachdem ihn Interimscoach Ralf Rangnick zu den Profis hochgezogen hatte.

Unter dem Deutschen war Elanga in der zweiten Saisonhälfte so gut wie gesetzt. Rangnick-Erbe Erik ten Hag setzt nur sporadisch auf den schwedischen Linksaußen. An vergangenen zehn Premier League-Spieltagen absolvierte Elanga lediglich drei Kurzeinsätze.