Anthony Martial für Lautaro? Inter lehnt Tauschanfrage von United ab

Manchester United bekundet offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Inter Mailands Toptorjäger Lautaro Martinez. Angeblich ist eine Offerte der Red Devils in Mailand eingegangen, diese wurde allerdings umgehend abgelehnt.

Die Tageszeitung berichtet, dass Manchester United versucht haben soll, Anthony Martial (26) in ein Tauschgeschäft mit dem argentinischen Nationalspieler einzuweben. Die Nerazzurri lehnten den Vorschlag allerdings ab.

Die Verantwortlichen von Manchester United wollen ihrem neuen Trainer Erik ten Hag, der ab dem kommenden Sommer die Geschicke im Old Trafford leiten soll, auf dem kommenden Transfermarkt einige Hochkaräter sichern.

Anthony Martial derzeit in der Primera Division unterwegs

Anthony Martial ist bis zum Saisonende an den FC Sevilla verliehen. Bei den Andalusiern wollte der Franzose regelmäßige Spielzeit erhalten und sich ins Schaufenster stürmen. Der Plan ging bisher aber nicht auf. Verletzungsbedingt kommt Martial für seinen neuen Verein erst auf acht Ligaspiele. Die magere Bilanz: null Tore, eine Vorlage.

Eine langfristige Anstellung Martials in Sevilla erscheint derzeit sehr unwahrscheinlich. Im Theatre of Dreams soll er seine Zelte aber nach sieben Jahren abbrechen wollen. Sein Vertrag bei United im Anschluss an die Leihe nach Spanien ist noch bis 2024 gültig.