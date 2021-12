Manchester United : Anthony Martial plant überraschenden Wechsel nach Spanien

Aufgrund seiner verschwindend geringen Einsatzzeiten plant Anthony Martial im Januar seinen Abschied von Manchester United. Die Lösung sieht der Angreifer offenbar in einem Wechsel nach Spanien.

Anthony Martial könnte erstmals in seiner Karriere in LaLiga unterschreiben. Nach einem Bericht von Sky Sports will der 26-Jährige im kommenden Wintertransferfenster zum FC Sevilla wechseln. Für die kommenden Tage ist ein klärendes Gespräch mit Ralf Rangnick geplant.

"Er muss einfach spielen. Er will im Januar nicht bleiben und ich werde bald mit dem Verein sprechen", kündigte Martials Berater Philippe Lamboley vor Kurzem die geplante Luftveränderung seines Klienten an. Ein Engagement auf der iberischen Halbinsel wird derweil nicht zum ersten Mal thematisiert.