Manchester United : Anthony Martial: United-Abgang beschlossene Sache – drei Abnehmer stehen bereit

Die öffentlich ausgetragene Fehde mit Ralf Rangnick hat Anthony Martial in seiner Absicht bestärkt, Manchester United in den nächsten zwei Wochen zu verlassen. Das Wohin ist aber noch nicht endgültig ausgeleuchtet.

Nach sechseinhalb Jahren in Diensten des englischen Rekordmeisters ist Martials Abgang laut Sky so gut wie beschlossen. Aus der Premier League gelten Tottenham Hotspur und Newcastle United als potenzielle Abnehmer. Außerdem soll der FC Sevilla noch immer an einem Transfer arbeiten. Thema sei in jedem Fall ein permanenter Abgang aus Manchester.