Manchester United : Anthony Martial erhält Freigabe - Barça und Atleti interessiert?

Nach übereinstimmenden Medienberichten sind die Verantwortlichen der Red Devils an die Berater von Martial herangetreten, um ihnen mitzuteilen, dass der Angreifer im Januar zu einem neuen Verein wechseln darf. Er soll demnach zu den Streichkandidaten zählen, denen auch Spieler wie Donny van de Beek, Jesse Lingard und Phil Jones angehören.

Anthony Martial wechselte 2015 für knapp 50 Millionen Euro von der AS Monaco ins Old Trafford. In Manchester gelangen ihm in den letzten sechs Jahren 55 Tore in 167 Ligaspielen. Durch die Ankunft von Jadon Sancho und Cristiano Ronaldo in diesem Sommer wurde der 25-Jährige aber aus der Startelf verdrängt.