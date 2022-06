Manchester United "Applaus verdient": United verabschiedet Paul Pogba

Lange wurde spekuliert, ob Paul Pogba und Manchester United eine gemeinsame Zukunft haben. Jetzt ist es offiziell: Es kommt zur Trennung. Das gaben die Red Devils am Mittwochmittag bekannt.

Der Rekordmeister teilt mit, dass Pogbas auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. "Jeder im Klub möchte Paul zu seiner erfolgreichen Karriere gratulieren und ihm für seine Verdienste um Manchester United danken", heißt es auf der vereinseigenen Webseite. "Wir wünschen ihm alles Gute für die nächsten Schritte auf einem bemerkenswerten Weg."

Im Alter von 16 Jahren war Paul Pogba aus Le Havre in die Jugendabteilung Uniteds gewechselt, 2012 verließ er Manchester in Richtung Juventus. Nach vier Jahren kehrte er für 105 Millionen Euro Ablöse zurück ins Theatre of Dreams.

Die hohen Erwartungen, die an seine Rückkehr geknüpft waren, konnte der Mittelfeldspieler im Manchester-Trikot nur phasenweise erfüllen. Bei der französischen Nationalmannschaft gelangen dem hochgewachsenen Mittelfeldspieler eindeutig mehr Glanzleistungen als im Verein.