Manchester United : Solskjaer-Nachfolge: Luis Enrique lacht über Spekulationen

Nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer schießen die Gerüchte um seinen Erben gewohnheitsmäßig wie Pilze aus dem Boden. Einer der gehandelten Kandidaten hat sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er in der nächsten Zeit nicht im Old Trafford arbeiten möchte.

Als Luis Enrique gefragt wurde, ob er den Posten von Solskjaer übernehmen möchte, hat der 51-Jährige dies für einen Aprilscherz gehalten. Ob heute schon der "Día de los Inocentes" sei, erwiderte er lachend gegenüber den anwesenden Journalisten.

Am Día de los Inocentes (28. Dezember) ist es in Spanien und Lateinamerika üblich, Witze zu machen und zu versuchen, Leute in die Irre zu führen. Der spanische Nationaltrainer hat offenbar keinerlei Ambitionen, demnächst in Manchester zu trainieren.