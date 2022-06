Auf Party-Tour Jesse Lingard feiert mit Neymar und Ronaldinho - wie geht es für ihn weiter?

Jesse Lingard wird Manchester United in diesem Sommer nach einer enttäuschenden Saison endgültig den Rücken kehren. Von Trennungsschmerz ist beim Nationalspieler auf Social Media dennoch nichts zu spüren.

Im letzten Jahr wurde Lingard für die Rückrunde an West Ham United ausgeliehen. Dort brillierte er mit 14 Torbeteiligungen in 16 Spielen, bevor es wieder zurück nach Manchester ging, wo er sich nicht durchsetzen konnte. West Ham soll neben Newcastle United nach wie vor an der früheren Leihgabe interessiert sein.