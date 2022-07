Premier League Aus welchem Grund Christian Eriksen zu Manchester United wechselte

Eriksen heuerte nach seinem Herzstillstand bei der vergangenen Europameisterschaft nach einer längeren Pause beim FC Brentford an, der den lediglich für ein halbes Jahr gültigen Vertrag gerne langfristig verlängert und den Dänen gehalten hätte.

Christian Eriksen hat erläutert, warum er sich für einen Wechsel zu Manchester United entschieden hat. "Erik ten Hag war definitiv wichtig für meine Entscheidung. Er hat Ideen, die ich teile", sagte Eriksen am Dienstag. "Manchester United ist die ideale Mannschaft für mich, es ist ein Verein mit großer Tradition. Ich bin hier, um zu spielen und mich zu beweisen."

Nach dem Abgang von Paul Pogba dürfte Eriksen beim Saisonstart am 7. Augst gegen Brighton & Hove Albion einen Platz in der Startelf sicher haben. Eriksens brachialer Nebenmann für die Zukunft könnte Scott McTominay sein.

"Seit ich mit meiner Rehabilitation begonnen habe, war es natürlich mein Ziel und Traum, für die Weltmeisterschaft fit zu sein", hofft Eriksen auf eine Teilnahme an dem Großereignis in Katar. "Jetzt gibt es diese Möglichkeit. Mit Manchester United wollen wir wieder an die Spitze kommen und etwas gewinnen."