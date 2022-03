Trikot-Gate um Cristiano Ronaldo : Manchester United: Edinson Cavani wurde ausgebootet und übergangen

Was für ein kollegialer Akt: Um Cristiano Ronaldo die Rückkehr nach Manchester zu erleichtern, soll ihm Edinson Cavani nach seiner Ankunft seine alte Nummer "7" überlassen haben. Diese Geschichte scheint aber ein großer PR-Schwindel gewesen zu sein. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung AS hervor.

Bis zum Pflichtspiel gegen Newcastle United ging Cavani nach Cristianos Verpflichtung laut AS davon aus, dass alles beim Alten bliebe. Im Umkleideraum sei ihm dann erstmals aufgefallen, dass er von nun an die Nummer "21" zu tragen habe. Ein Blick durch die Kabine wird ihm dann den neuen Träger seiner eigentlichen Rückennummer, der "7", offenbart haben: Neuzugang Cristiano Ronaldo.

Manchester United verkaufte den Zahlentausch geschickt als Cavanis Geschenk an seinen neuen Mannschaftskameraden. Cristiano spielte anschließend fleißig mit. "Ich war mir nicht sicher, ob es möglich ist, wieder das Trikot mit der Nummer sieben zu bekommen. Deshalb einen großen Dank an Edi für diese großartige Geste", so der fünfmalige Weltfußballer.

