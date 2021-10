Manchester United : Bei Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer: Sir Alex Ferguson will diesen Trainer

Nach dem desolaten Start in die neue Saison steht Ole Gunnar Solskjaer einmal mehr am Pranger. Die Vorstandsebene will den angezählten Trainer aber noch bis zur kommenden Länderspielpause Zeit geben, um eine Kurskorrektur vornehmen zu können. Bei den Spielen gegen Tottenham Hotspur, Atalanta Bergamo und Manchester City soll Solskjaer Manchester United in jedem Fall noch betreuen.

Aufgrund der sportlichen Talfahrt wird schon seit Wochen über den möglichen Solskjaer-Nachfolger spekuliert. Namen wie Antonio Conte, Zinedine Zidane, Brendan Rodgers und Erik ten Hag werden auf imaginären Schattenlisten geführt. Der Daily Star erweitert diese um einen weiteren angeblichen Aspiranten, der einen prominenten Befürworter haben soll.