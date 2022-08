Premier League Bekommt Barça Sergino Dest noch los? Manchester United reicht ihm die Hand

Die Möglichkeiten, die sich Sergino Dest für einen Wechsel bieten, sind wahrlich begrenzt. Manchester United könnte in den letzten Stunden einen Deal verhandeln.

United scheint die letzte verbliebene Option für Dest, den alle anderen Varianten, unter anderem gab es Gerüchte um Borussia Dortmund, nicht überzeugen sollen. In Manchester würde Dest wieder mit Erik ten Hag zusammenarbeiten, den er noch von Ajax Amsterdam kennt.

Manchester United ist offenbar bereit, Sergino Dest einen Ausweg zu bieten. Gemäß Mundo Deportivo haben seine Berater in den letzten Stunden den Austausch mit dem englischen Rekordmeister vorangetrieben.

Wenige Stunden vor Schließung des Sommertransfermarkts gab es allerdings noch keine Verhandlungen zwischen Barça und United, obwohl Dests Agenten mit beiden Vereinen in Kontakt stehen.

Xavi Hernandez hatte Dest in den letzten beiden Meisterschaftsspielen nicht einmal für den Kader nominiert. Ein deutliches Zeichen an den 21-Jährigen. Barça will außerdem noch einen neuen Rechtsverteidiger holen; Thomas Meunier und Hector Bellerin sollen die letzten verbliebenen Kandidaten sein.