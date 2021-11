Manchester United : Brendan Rodgers widerlegt United-Gerüchte öffentlich

Brendan Rodgers war in den letzten Wochen Teil der medialen Aufreihung an Kandidaten, die für den vakanten Posten von Manchester United infrage kommen. Der Teammanager von Leicester City nimmt den Gerüchten nun endgültig die Luft.

Nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer hatte es teils wilde Spekulationen darüber gegeben, wer denn neuer Trainer des englischen Rekordmeisters werden könnte. Rodgers war zwischenzeitlich sogar als Topkandidat gehandelt worden. Alles halb so wild, meint der Erfolgscoach der Foxes.

Manchester United und Brendan Rodgers – es war und wird nie ein heißes Thema werden. "Ich nehme deshalb überhaupt nichts wahr, es stimmt einfach nicht", sagte der Cheftrainer von Leicester City vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Legia Warschau an diesem Donnerstag (21 Uhr).

"Es gibt immer Gerüchte, die es auch so lange geben wird, bis United einen neuen Trainer benennen wird", sagte Rodgers, der sich im Zuge seiner Äußerungen zu seinem noch bis 2025 datierten Vertrag bekennt. "Meine Beschäftigung ist hier. Wir haben hier eine Kultur geschaffen, in der es um die Entwicklung der Spieler geht. Dem stimme ich zu, vor allem in dieser Zeit."