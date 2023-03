Bringt Harry Maguire Manchester United 57 Millionen ein?

Harry Maguire spielt bei Manchester United derzeit keine Rolle in der Startformation von Trainer Erik ten Hag. Im Sommer könnten sich die Wege trennen. Den Red Devils winkt eine ordentliche Ablösesumme für den Edel-Joker.

Nach Informationen der Sun zeigt Paris Saint-Germain Interesse an dem englischen Nationalspieler. PSG wollte Maguire der Boulevardzeitung zufolge bereits im Januar verpflichten, der Deal konnte aber nicht rechtzeitig bis zum Transferschluss finalisiert werden.

Maguire gehört mit einem Wochen-Gehalt von 200.000 Pfund zu den Großverdienern im Old Trafford. Paris Saint-Germain hätte laut The Sun keine Probleme, dem Innenverteidiger ein Salär in ähnlicher Höhe zu überweisen.

Maguire ist nominell zwar Kapitän des Rekordmeisters, in der Premier League kam er in den letzten acht Spielen allerdings nur einmal als Startelfmitglied aus der Kabine. Manchester United will seinen bis 2025 datierten Vertrag nicht verlängern.