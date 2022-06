Manchester United Cristiano Ronaldo vor United-Abschied? Bruno Fernandes gibt Einschätzung ab

AS Rom, Bayern München, Juventus Turin: Cristiano Ronaldo wurde in den vergangenen Wochen mit mehreren Top-Klubs in Verbindung gebracht. Geht es nach Bruno Fernandes, bleibt sein Landsmann Manchester United erhalten.

"Ich habe vor einigen Wochen mit ihm gesprochen", erklärte der portugiesische Nationalspieler laut Transferinsider Fabrizio Romano zur Situation von Cristiano Ronaldo. "Ich erwarte, dass Cristiano am 4. Juli zur Saisonvorbereitung erscheint."

Cristiano Ronaldo ist mit dem Abschneiden des Rekordmeisters in der Premier League alles andere als zufrieden. Die Red Devils landeten nur auf dem 6. Tabellenplatz, treten in der kommenden Spielzeit in der Europa League an statt in Cristiano Ronaldos Lieblingswettbewerb Champions League, die er bereits fünfmal gewonnen hat.

Berater Jorge Mendes soll seinen prominentesten Schützling dem FC Bayern angeboten haben. Auch die Roma und CR7-Ex-Verein Juventus Turin wurden in der Gerüchteküche als neuer Klub des fünffachen Weltfußballers gehandelt.