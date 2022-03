Bruno Fernandes wird Manchester United sehr wahrscheinlich für einen längeren Zeitraum erhalten bleiben. Wie Sky Sports berichtet, ist es in den Verhandlungen zum Durchbruch gekommen.

In Zukunft soll der portugiesische Nationalspieler, der in diesen Tagen um das Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar spielt, rund 15 Millionen Euro jährlich verdienen. United honoriert damit die starke Entwicklung, die der 27-Jährige seit seinem 2020er-Wechsel genommen hat.

Fernandes hatte keinerlei Eingewöhnungszeit benötigt und stieg auf Anhieb zum Leistungsträger auf. Bisher kommt er auf 117 Pflichtspiele mit starken 49 Toren und 39 Vorlagen.