Casemiro empfiehlt Manchester United Kauf von Ex-Real-Kollege

Manchester United hat in den vergangenen beiden Sommer-Transferfenstern mit Casemiro und Raphael Varane in zwei Leistungsträger von Real Madrid verpflichtet. Folgt bald ein dritter Königlicher dem Lockruf der Red Devils? Laut The Sun hat Casemiro den Verantwortlichen Eduardo Camavinga empfohlen.

Zuletzt wurde in der Gerüchteküche bereits über das Interesse des englischen Rekordmeisters an Camavinga berichtet. Bis zu 130 Millionen Euro könnte United als Ablösesumme lockermachen, heißt es.

Camavinga oder Declan Rice?

Manchester United will seinen Kader zur neuen Spielzeit mit einer frischen Fachkraft für das zentrale Mittelfeld verstärken. Neben Camavinga wird Declan Rice als Neuzugang gehandelt.