Manchester United Casemiro statt Frenkie de Jong – Frust bei Erik ten Hag?

Frenkie de Jong war der Wunschspieler von Manchester Uniteds Cheftrainer Erik ten Hag - Foto: / Getty Images

Manchester United bemühte sich in der vergangenen Transferperiode um Frenkie de Jong. Der Niederländer konnte jedoch nicht an Land gezogen werden, was bei seinem Landsmann Erik ten Hag nicht gut ankam.

Erik ten Hag durfte nach seinem Einstieg als Trainer von Manchester United auf dem Transfermarkt ordentlich zuschlagen. In Regisseur Christian Eriksen (30, ablösefrei), Linksverteidiger Tyrell Malacia (22, Feyenoord Rotterdam), Innenverteidiger Lisandro Martínez (24, Ajax Amsterdam), Flügelstürmer Antony (22, Ajax) und Mittelabräumer Casemiro (30, Real Madrid) kamen fünf Hochkaräter neu ins Old Trafford. Allerdings waren wohl nicht alle Akteure Wunschspieler des Niederländers. Wie die Zeitung AD berichtet, hätte ten Hag für sein zentrales Mittelfeld am liebsten Frenkie de Jong (25) verpflichtet. Die Red Devils und dessen Klub FC Barcelona verhandelten über einen Transfer. Barça wollte 85 Millionen Euro für Frenkie de Jong Barça verlangte dem Vernehmen nach 85 Millionen Euro Ablöse für den niederländische Nationalspieler. De Jong selbst lehnte einen Abschied aus Barcelona zunächst ab, soll sich aber im Laufe der Transferperiode einer Luftveränderung gegenüber nicht mehr gänzlich abgeneigt gezeigt haben. Als Gehalt soll de Jong knapp 20 Millionen Euro pro Spielzeit verlangt haben.

Die Bosse von Manchester United sollen sich aber auch aufgrund von "Zweifeln über den Preis" letztendlich entschieden haben, nicht mit aller Macht um den Barça-Star zu werben. Stattdessen wurde der Kauf von Casemiro vorangetrieben.

Casemiro war Manchester United 72 Millionen Euro Ablöse wert - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com