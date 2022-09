Gehaltsranking Casemiro verdoppelt Gehalt – nur zwei Spieler von Manchester United verdienen mehr

Manchester United wartet bereits seit fast einem Jahrzehnt auf den Titel in der Premier League, in der Champions League liegt der letzte Erfolg sogar noch länger zurück. Beim englischen Rekordmeister kann aber nach wie vor fürstlich verdienen.

Casemiro verließ Real Madrid nach äußerst erfolgreichen Jahren mit fünf Erfolgen in der Champions League und sieben nationalen Titeln im vergangenen Sommer in Richtung Manchester United. 72 Millionen Euro Ablöse machten die Red Devils für den 30-Jährigen locker.

In den Augen vieler Fans ist der Transfer nach Manchester sportlich ein Rückschritt. Finanziell lohnt es sich für den Brasilianer auf jeden Fall. Wie die spanische Sportzeitung AS in Erfahrung gebracht, verdoppelt Casemiro sein Jahresgehalt.

Casemiro erhält bei United knapp 12 Millionen Euro netto Jahresgehalt

Der Abräumer wird demnach mit einem Bruttojahresgehalt von 18,2 Millionen Pfund entlohnt. Nach Steuern bringt der Südamerikaner knapp zehn Millionen Pfund, umgerechnet knapp 12 Millionen Euro nach Hause.