Manchester United : Cesc Fabregas lobt Verdienste von Jose Mourinho für Manchester United

Mourinho habe es außerdem geschafft, United hinter Manchester City zum Vizemeister zu machen. Die Sky Blues, die in vergangenen vier Jahren dreimal den Titel holen konnten, haben laut Fabregas "den besten Kader in England".

Mourinho hatte United im Sommer 2016 von Louis Van Gaal übernommen. Im Dezember 2018 wurde The Special One entlassen. Nach anderthalb Jahren bei den Tottenham Hotspur heuerte der Portugiese im Sommer 2021 beim AS Rom an.