Manchester United : Champions-League-Achtelfinalist interessiert sich für Dean Henderson

Für Dean Henderson ist auch in dieser Saison kein Vorbeikommen an David de Gea. Sein Abgang von Manchester United könnte vollzogen werden. Ajax Amsterdam soll ernsthaftes Interesse bekunden.

Dean Henderson könnte ab der Rückrunde in der niederländischen Eredivisie aktiv sein. Wie die Manchester Evening News berichten, ist es bereits zu Wechselgesprächen mit Ajax Amsterdam gekommen, das an einer Ausleihe interessiert ist. Der Austausch sei sogar schon während der Zeit unter Ole Gunnar Solskjaer begonnen worden.

Rangnick-Debüt mit Ronaldo und Sancho in der Startelf

In Amsterdam ist die Torhüterposition keine einfache. Der bisher gesetzte Maarten Stekelenburg hat sich eine Verletzung zugezogen, die ihn in dieser Saison nicht mehr spielen lässt. Andre Onana ist nach seiner positiven Dopingprobe zwar wieder spielberechtigt, nimmt in den Ajax-Planungen aber keine Rolle mehr ein.